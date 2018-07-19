Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Стала известна судьба московского метро после 2023 года

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Прорабатывается возможность строительства 32 станций метро на перспективу после 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

В частности, речь идет о строительстве двух новых линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На первой линии планируется восемь станций, а на второй — 16. Бирюлевская линия соединит станцию МЦК «ЗИЛ», станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве.

Кроме того, после 2023 года московское метро может дойти до Троицка. Для этого планируется построить еще шесть станций метро после «Столбово». Помимо этого, прорабатываются еще две станции метро — «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии и «Гольяново» на Арбатско-Покровской.

В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В частности, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире.

Читайте также
Самое читаемое
«Работать с уродством, как с частью архитектурной истории города»
Главный государственный архитектор Нидерландов - о марихуане, промзонах и реновации
20 июля
«Управление в режиме реального времени»
Власти вынуждены следить за жителями большого города. К чему готовиться москвичам?
22 июля
«Набил батюшке Око Божие»
Он придумал настоящие русские тату. И это не золотые купола
24 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter