Стали известны подробности о новом виде городского транспорта в Москве

Мэрия Москвы заложила 4,18 миллиарда рублей на ближайшие три года для реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета
Ведомости.
Большая часть этих денег (3,94 миллиарда рублей) будет потрачена на организацию нового вида регулярного городского транспорта — речных пассажирских перевозок.
Из зарезервированных в бюджете денег 1,85 миллиарда рублей будут потрачены на закупку 10 речных судов вместимостью до 100 человек и «транспортное обслуживание на маршруте Нижние Мневники — Киевский вокзал». Еще 2,1 миллиарда пойдут на создание новых транспортных связей — причалы будут находиться в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта.
О том, что в столице появится новый вид городского транспорта, было объявлено в начале октября. Предполагается, что на маршрутах обязательно будут действовать городские тарифы и карта «Тройка».