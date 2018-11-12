Стали известны подробности о новом виде городского транспорта в Москве

Мэрия Москвы заложила 4,18 миллиарда рублей на ближайшие три года для реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета Ведомости .

Большая часть этих денег (3,94 миллиарда рублей) будет потрачена на организацию нового вида регулярного городского транспорта — речных пассажирских перевозок.

Из зарезервированных в бюджете денег 1,85 миллиарда рублей будут потрачены на закупку 10 речных судов вместимостью до 100 человек и «транспортное обслуживание на маршруте Нижние Мневники — Киевский вокзал». Еще 2,1 миллиарда пойдут на создание новых транспортных связей — причалы будут находиться в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта.

О том, что в столице появится новый вид городского транспорта, было объявлено в начале октября. Предполагается, что на маршрутах обязательно будут действовать городские тарифы и карта «Тройка».