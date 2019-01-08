Стали известны подробности подтопления в московском метро

Работы по уборке воды с путей салатовой линии метро вышли на финальную стадию. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы метрополитена.

«Финальная стадия работ. Вода, поступавшая на путь, почти убрана. Движение скоро будет восстановлено», — рассказал собеседник агентства.

В Twitter-аккаунте «Московский транспорт» уточняется, что ущерба инфраструктуре нанесено не было. «Проведенное обследование специалистами Мосметро показало, что никаких проблем для инфраструктуры нет, после уборки грунта и доппроверки всех систем движение будет открыто», — говорится в сообщении.

Утром 15 января станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии временно закрыли из-за поступления воды. Поезда на салатовой линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово». Пользователи соцсетей сняли аварию на видео.

Между неработающими станциями курсируют компенсационные автобусы, они двигаются с интервалом меньше минуты и уже успели перевезти более 7,5 тысячи человек. В Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что по состоянию на 9:00 утра, серьезных пробок на дорогах нет, на Дмитровском шоссе наблюдается небольшое затруднение при движении в сторону центра.