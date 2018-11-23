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Стали известны требования атаковавшего московскую канатку хакера

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Хакер, остановивший работу Московской канатной дороги, требовал у руководства объекта биткоины. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На головной компьютер организации поступило электронное сообщение от неизвестного отправителя. «В нем говорилось, что все электронные файлы компьютера, который отвечает за работу канатной дороги, зашифрованы, а для их расшифровки нужно перевести автору письма биткоины», — пояснил собеседник агентства.

Также в письме было сказано, что сумма выкупа зависит от «быстроты ответа на письмо». Администрация канатной дороги не стала выполнять требование хакера, в результате чего произошел сбой, остановивший перевозку пассажиров.

Уточняется, что движение на подъемнике до сих пор не возобновлено.

Ранее 29 ноября представитель «Московских канатных дорог» Николай Диваков сообщил, что личность организатора кибератаки на компьютерные сервера столичного подъемника была установлена. Он не стал раскрывать имени подозреваемого, но подчеркнул, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

28 ноября стало известно о том, что в Москве спустя сутки после начала пассажирских перевозок, сломалась первая канатная дорога. В пресс-службе МКД уточнили, что причиной неполадок стала хакерская атака. Сотрудники канатной дороги были вынуждены остановить движение и высадить всех пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в столице новый вид транспорта 26 ноября. Длина первой в городе канатной дороги составила 720 метров. Оборудованный 35 закрытыми кабинками подъемник способен перевозить до полутора тысяч пассажиров в час.

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