Стали известны заповеди очереди за новыми iPhone

Заповеди очереди за новыми iPhone, написанные на маркерной доске, появились на Тверской улице. Фото правил опубликовало издание TJ.

Всего на доске написано четыре правила. Согласно им, только один человек может занять одно место в очереди, для этого надо зарегистрироваться в WhatsApp. Перекличка проводится каждый час, таймер пропажи — 30 минут. Без личного присутствия человек выбывает из очереди.

Кроме того, установлены цены на места в очереди. За первое место придется заплатить 400 тысяч рублей, что примерно в четыре раза дороже заявленной стоимости iPhone Xs (от 88 тысяч рублей). Далее за каждое последующее место цена снижается на десять тысяч, после 20-го — на пять тысяч.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Большинство занявших очередь планируют заработать: они намерены продать свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине.

Презентация новых моделей смартфона — Xs и Xs Max — состоялась 12 сентября. Их оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Старт продаж в России намечен на 28 сентября.