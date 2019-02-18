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Станцию метро закроют на два года

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Станцию «Каховская» одноименной линии московского метрополитена закроют в ближайшие месяцы для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По словам Хуснуллина, Каховская линия строилась более 30 лет назад, поэтому ей требуется полная модернизация. «Почему и приняли решение о ее реконструкции, чтобы увязать с БКЛ, которая строится по более современным технологиями», — пояснил он.

Заммэра уточнил, что работы по реконструкции станции планируется завершить к концу 2020 года. К тому же времени будут запущены южный и юго-западный участки БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Каховская», добавил он.

Ранее в феврале для строительства северо-восточного участка БКЛ на неделю закрывали участок Сокольнической линии: с 16 по 23 февраля поезда не ходили от станции «Красносельская» до «Бульвара Рокоссовского». При этом власти города заявили, что в середине апреля данный участок снова закроют для проведения строительных работ.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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