Столкнувшиеся во Внуково самолеты сняли на видео

В столичном аэропорту Внуково столкнулись при буксировке два самолета Boeing. Видеозапись с места происшествия была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Следственного комитета России (СКР) в четверг, 14 февраля.

На записи видны повреждения, которые получили воздушные судна в результате инцидента. «Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково», — говорится в подписи к ролику.

Как уточнила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Лариса Марковец, в ходе происшествия никто не пострадал. Она пояснила, что один лайнер получил повреждения правого винглета (часть конструкции крыла), второй самолет — повреждения стабилизатора.

Собеседница агентства добавила, что по факту столкновения самолетов начата доследственная проверка, и на место происшествия уже выехали следователи.