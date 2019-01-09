Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Столкнувшиеся во Внуково самолеты сняли на видео

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В столичном аэропорту Внуково столкнулись при буксировке два самолета Boeing. Видеозапись с места происшествия была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Следственного комитета России (СКР) в четверг, 14 февраля.

На записи видны повреждения, которые получили воздушные судна в результате инцидента. «Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково», — говорится в подписи к ролику.

Как уточнила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР Лариса Марковец, в ходе происшествия никто не пострадал. Она пояснила, что один лайнер получил повреждения правого винглета (часть конструкции крыла), второй самолет — повреждения стабилизатора.

Собеседница агентства добавила, что по факту столкновения самолетов начата доследственная проверка, и на место происшествия уже выехали следователи.

Читайте также
Самое читаемое
«Мы отстояли три часа и купили первые в СССР Биг Маки»
Этот фотограф приехал в Москву, влюбился в страну и понял русскую душу
8 февраля
«Они недавно встали с кровати. И от этого прекрасны»
Москвичка каждое утро рисует портреты пассажиров городского транспорта
11 февраля
«Сидим, весну ждем, а тут»
Очевидцы — о снегопаде в Москве
13 февраля
«Дрон Facebook, робот-тюлень и крионика»
Британский взгляд на техногенное будущее больших городов
13 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter