Стоявший первым в очереди за новым iPhone парень разорвал талон и ушел ни с чем

Молодой человек, стоявший в очереди за новым iPhone первым, разорвал свой талон у входа в магазин и ушел домой. Видео с ним опубликовано на Telegram-канале «Московские новости».

В начале видео человек с мегафоном говорит, что первые десять человек могут подойти ко входу. После этого выходит молодой человек, который стоял в очереди первым, и начинает отвечать на вопросы журналистов.

«Было очень клево. На самом деле, мне этого хватило, поэтому я от этого, пожалуй, откажусь и пойду домой, гулять. Все, до свидания», — сказал он, разрывая талон с номером в очереди.

Первый покупатель нового iPhone простоял на улице всего 2,5 часа. Как передает РИА Новости, он не покупал себе место в очереди.

Кроме того, стало известно, что у молодого человека, стоящего в первой десятке, место в очереди забрали обманом. Потенциальные покупатели, попросили показать талон, вырвали его из рук и быстро передали в толпу сообщнику.

Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планировали заработать, продав свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Первое место оценивалось в 400 тысяч рублей.