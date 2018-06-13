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Суперкомпьютер поможет точнее предсказывать погоду в Москве

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Суперкомпьютер, который увеличит точность прогнозов до семи дней, запустят в Гидрометцентре. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва»

«С 15 июля у нас заработает в полную силу суперкомпьютер, и через два года точность прогнозов будет увеличена с пяти до семи дней по европейской территории и по Москве прежде всего. Люди смогут ориентироваться на него в своей хозяйственной деятельности», — сказал он.

По словам Вильфанда, на данный момент в Гидрометцентре делают точные прогнозы только на пять дней вперед. Он добавил, что ознакомиться с прогнозом можно будет на сайте метеослужбы.

Ранее столичное метеобюро предупредило об усилении ветра и грозе в Москве во вторник, 19 июня. Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и выше, местами гроза и дождь.

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