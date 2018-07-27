Сурового кота из «Булгаковского дома» похитили средь бела дня

Штатный сотрудник музея-театра «Булгаковский дом» кот Бегемот похищен неизвестной женщиной. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 1 августа. Неизвестная похитила кота из здания музея-театра «Булгаковский дом». Сотрудники музея описали особые приметы питомца: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около шести килограммов, а также «суровый характер».

Любую информацию о местонахождении Бегемота попросили сообщать в музей. «Если вы видели его на руках у похитительницы или свободно гуляющим вне двора дома 10 на улице Большая Садовая — сообщите в „Булгаковский дом“», — подчеркнули в пресс-службе.

В музее уточнили, что кот Бегемот живет там с 2005 года. «Он находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание», — пояснили сотрудники.

Музей-театр «Булгаковский дом» открылся в 2004 году. В его здании с 1921 по 1924 год жил писатель Михаил Булгаков. Кроме того, в этом доме разыгрываются главные сцены романа «Мастер и Маргарита».