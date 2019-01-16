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«Световое шоу» московского трамвая сняли на видео

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В районе Строгино на северо-западе столицы заискрился и начал дымиться трамвай с пассажирами. Видеозапись произошедшего была опубликована во вторник, 22 января, в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На записи видно, как от токоприемника трамвая посыпались искры, а пассажиры начали экстренно покидать транспортное средство. По данным авторов записи, инцидент произошел на Строгинском мосту. «Трамвай устроил световое шоу», — говорится в подписи к видео. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

9 января на площади Революции в Москве загорелись деревья, украшенные световыми гирляндами. На видеокадрах произошедшего видны световые вспышки и дымовая завеса перед Большим театром. О последствиях инцидента не сообщалось.

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