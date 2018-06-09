Такси без водителя проехало от Москвы до Казани

Беспилотный автомобиль, который разрабатывает «Яндекс», совершил первую поездку на дальнее расстояние. Видео путешествия выложено на YouTube-канале «Яндекс.Такси».

Путь автомобиля из Москвы до Казани по федеральной трассе М7 «Волга» занял около 11 часов и составил 780 километров. Все время поездки в машине был водитель, однако 99 процентов маршрута она прошла в режиме автопилота.

В феврале «Яндекс.Такси» испытал свой беспилотный автомобиль на улицах Москвы. Машина способна увидеть сигнал светофора, даже когда он не виден водителю из-за преград, умеет объезжать пешеходов без снижения скорости, а также замечает, когда нужно пропустить создающие помеху справа автомобили.