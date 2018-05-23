Московское такси станет доступнее

Возможность оплатить такси картой «Тройка» может появиться в столице до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин, передает агентство «Москва».

«Но мы пока технически эту историю дорабатываем», — сказал он.

Чиновник отметил, что сейчас специалисты налаживают программное обеспечение и адаптируют его под разные мобильные устройства. Планируется, что «Тройка» будет считываться с телефона.

Пронин добавил, что в будущем также может появиться возможность оплаты каршеринга картой «Тройка». «Мы не исключаем такой возможности», — подытожил он.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для владельцев карты «Тройка» будет создана программа лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах.