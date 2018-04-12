Температура воздуха в Москве пошла вспять

В Москве зафиксировали обратный суточный ход температуры в течение дня. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в среду, 18 апреля.

«Именно так синоптики называют нетипичное распределение температуры в течение суток. По всем канонам, ночью должно быть холоднее, чем днем», — пояснили синоптики.

По их данным, 18 апреля в полночь на столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составляла 14,5 градуса тепла, но в полдень она опустилась до плюс 10,3 градуса, а в 17:00 — до плюс 7,2 градуса. Причиной этому стали вторжение холодного воздуха и дожди, которые усилились в течение дня. Из-за них воздух охлаждался еще быстрее.

В ночь на 19 апреля в столице похолодает до пяти градусов тепла, в области — до двух градусов. Дожди ослабеют лишь завтра во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что в Москве 18 апреля может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Из-за ненастной погоды столица к 17 часам встала в восьмибалльных пробках.