Москва рекордно прогрелась

В субботу, 22 сентября, температура воздуха в столице поднялась выше 25 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до 28,8 градусов тепла. Это выше предыдущего рекорда 1994 года на 0,4 градуса. «Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений!» — добавили в «Фобосе».

Отмечается, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00, когда будут сняты максимальные показания термометров.

В воскресенье, 23 сентября, в Москву придут затяжные дожди и похолодание. Дневная температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла, ночная — до 3-8 градусов, что ниже климатической нормы.