Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва рекордно прогрелась

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В субботу, 22 сентября, температура воздуха в столице поднялась выше 25 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до 28,8 градусов тепла. Это выше предыдущего рекорда 1994 года на 0,4 градуса. «Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений!» — добавили в «Фобосе».

Отмечается, что точное значение нового рекорда будет известно после 21:00, когда будут сняты максимальные показания термометров.

В воскресенье, 23 сентября, в Москву придут затяжные дожди и похолодание. Дневная температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла, ночная — до 3-8 градусов, что ниже климатической нормы.

Читайте также
Самое читаемое
«На меня обижаются подвыпившие мужчины»
Художница рисует пассажиров московского метро
18 сентября
«В Москве — как в казарме!»
Его называют русским Бэнкси: Zoom о своих работах
19 сентября
Точка света
Лучшие здания мира на фотографиях Эрзы Столлера
21 сентября
Мокрое место
Велопарад в Москве: репортаж из Instagram
17 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter