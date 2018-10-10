Тепло в Москве побило рекорд времен Сталина

В среду, 17 октября, погода в Москве побила рекорд 70-летней давности — во времена Иосифа Сталина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«Добавим, что в Москве 17 октября воздух прогрелся до плюс 16,4. Так тепло в столице не было около 70 лет! А до абсолютного рекорда этого дня не хватило ровно одного градуса, и он остался за 1889 годом», — уточнили специалисты.

В центре погоды уточнили, что такой температуры на метеостанции ВДНХ еще не фиксировали. «У нас на метеостанции ВДНХ данные собираются уже 69 лет, так вот за всю историю наблюдений такой теплой погоды 17 октября еще не было», — пояснили в «Фобосе».

В четверг, 18 октября, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана. Температура воздуха днем в столице поднимется до 18 градусов тепла, ночью опустится до семи градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью три-восемь метра в секунду.