Тепло вернется в Москву

Ясная и теплая погода вернется в Москву с 4 ноября и продержится неделю. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В четверг-пятницу рост температуры поддержит погожий очаг высокого давления скандинавского происхождения. А с 4 ноября наступит период устойчивой теплой и солнечной погоды, связанной с азорским антициклоном, который будет продолжаться всю следующую неделю», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, в столичном регионе потеплеет до плюс восьми градусов. К концу первой декады ноября может немного похолодать, однако температура все равно будет на три-четыре градуса выше нормы. В субботу возможны небольшие дожди.

Ранее стало известно, что из-за необычно теплой погоды снежный покров в столице появится позже обычного. Обычно среднесуточная температура в столице опускается ниже нуля в районе 10 ноября, но в этом году она ожидается выше климатической нормы.