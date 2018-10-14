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Тепло задержится в Москве

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Сухая и не по сезону теплая погода ожидается в столице 22 октября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на два-три градуса, но при этом будет менее комфортно», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 22 октября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется днем до девяти градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но все равно останется выше нормы.

Синоптики предупреждают, что колебания атмосферного давления могут повлиять на самочувствие людей, склонных к спазмам сосудов, страдающих гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма.

Холодный и влажный воздух могут стать причиной недомогания у лиц с хроническими суставными недугами, обструктивными болезнями легких и спровоцировать острые простудные заболевания.

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