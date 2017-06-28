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Тигра Умара из Московского зоопарка отправили к американской невесте

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Тигра Умара из Московского зоопарка отправили в зоопарк Денвера (американский штат Колорадо), где его ждет невеста. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Как отметчается, отправка готовилась полтора года, поскольку много времени заняла подготовка документов и изготовление транспортной клетки, соответствующей американским требованиям. «Умар улетел в США в багажном отсеке пассажирского рейса. Сначала он прилетит в Нью-Йорк, а оттуда уже на машине отправится в Колорадо», — отметили в пресс-службе.

В зоопарке пояснили, что Умар является участником международной программы по сохранению амурских тигров, которых в природе осталось меньше, чем в неволе. В Москве успешно занимаются разведением этих животных и передают их в зоосады по всему миру. В частности, в скором времени новый дом обретут и родные братья Умара: один из них отправится в Антверпен (Бельгия), а другой — в Сусоно (Япония).

Умар родился в Центре воспроизводства редких видов зоопарка в июне 2014 года. Недавно ему исполнилось три года.

На сегодняшний день в Московском зоопарке живут 12 амурских тигров. В основном все они содержатся в Зоопитомнике, на экспозиции же посетители могут увидеть тигрицу Принцессу, которая когда-то приехала в столицу из Киевского зоопарка.

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