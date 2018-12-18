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Тоннель на Волоколамском шоссе затопило

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На Канале имени Москвы провалился грунт, затоплен Тушинский тоннель, по которому проходит Волоколамское шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Произошел провал грунта в шлюзе № 8, площадь провала составила 50 квадратных метров. Хлещущая вода попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Московские новости».

Движение по тоннелю перекрыто, в момент происшествия там не было машин, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, затоплен подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы. «Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление», — сообщил собеседник агентства.

В августе 2016 года из-за сильных ливней с проезжей части в районе Царицыно эвакуировали 80 автомобилистов и пассажиров автобуса.

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