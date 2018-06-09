Транспортная карта «Тройка» проникла в жизнь москвичей

Программа лояльности «Город» стала доступна пассажирам, которые используют карту «Тройка». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что услуга доступна только пользователям тарифа «Кошелек». Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний, или же использовать для пополнения «Кошелька» по тарифу один бонус за один рубль.

Для получения бонусов нужно предъявить карту в торговых точках компаний-партнеров. Они будут начислены независимо от способа оплаты товара или услуги.

Проект запущен в пилотном режиме. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на ее сайте или в мобильном приложении «Город». Использовать бонусы можно, когда их накопится более 100. После пополнения владельцу карты нужно будет активировать денежные средства с помощью валидатора или в приложении «Метро Москвы».

К проекту уже присоединились более пяти тысяч торговых точек. Ознакомиться с полным перечнем партнеров программы можно на сайте или в мобильном приложении.