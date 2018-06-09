Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Транспортная карта «Тройка» проникла в жизнь москвичей

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Программа лояльности «Город» стала доступна пассажирам, которые используют карту «Тройка». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что услуга доступна только пользователям тарифа «Кошелек». Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний, или же использовать для пополнения «Кошелька» по тарифу один бонус за один рубль.

Для получения бонусов нужно предъявить карту в торговых точках компаний-партнеров. Они будут начислены независимо от способа оплаты товара или услуги.

Проект запущен в пилотном режиме. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на ее сайте или в мобильном приложении «Город». Использовать бонусы можно, когда их накопится более 100. После пополнения владельцу карты нужно будет активировать денежные средства с помощью валидатора или в приложении «Метро Москвы».

К проекту уже присоединились более пяти тысяч торговых точек. Ознакомиться с полным перечнем партнеров программы можно на сайте или в мобильном приложении.

Читайте также
Самое читаемое
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет - то ниже пояса
20 июня
Самые странные фанаты
Фрики, чудики и другие удивительные гости чемпионата мира
19 июня
Было время
Иностранные фанаты дорвались до советской Москвы и вошли в историю
20 июня
«Мы в глупом положении»
Надписи на стенах как новая городская философия
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter