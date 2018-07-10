Траты Москвы на празднование Дня города станут самыми скромными за несколько лет

Для празднования Дня города московская мэрия заключила контракты на общую сумму в 457,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

В эту сумму включено проведение фестиваля «Цветочный джем». По сравнению с прошлыми мероприятиями, прошедшими за четыре года, траты стали самыми скромными. Больше всего — 742 миллиона рублей — столичные власти закладывали на 870-летие города в 2017 году.

На организацию концертных программ и народных гуляний из бюджета города и районов выделили 237,8 миллиона рублей, праздничное оформление обойдется в 67,2 миллиона рублей, еще 60 миллионов выделено на другие элементы оформления, затраты на фейерверки составляют 33,5 миллиона рублей. Как сообщалось ранее, на разгон облаков в праздничные дни выделено еще 100 миллионов рублей.

Празднование Дня города состоится 8 и 9 сентября. В празднике примут участие около 10 миллионов человек. В этом году Москва отмечает 871-летие.

Всего в Москве запланировано 160 концертов и праздничных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций. В День города продолжит работать уличный фестиваль «Цветочный джем». Метро будет работать круглосуточно.