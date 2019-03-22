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Требующему женщин попугаю-неврастенику прописали антидепрессанты

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В столичный орнитарий принесли попугая-неврастеника, ему предстоит пройти курс антидепрессантов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина.

Он рассказал, что речь идет о желтохохлом какаду, для таких птиц это заболевание — довольно распространенное. «Вообще попугаи любят выщипывать на стрессе из себя перья, а этот не только перья выщипывает, а еще и орет. Он категорически не согласен оставаться один, ему надо, чтобы обязательно рядом был человек, причем предпочтительно девушка», — уточнил специалист.

Мишин добавил, что в орнитарии уже появилась негласная должность «дежурного по попугаю», который постоянно общается с птицей. «Ветеринар делает ему успокоительные медикаментозные процедуры, дают антидепрессанты. Вторая сторона вопроса — это реабилитация. Птице надо устроить гиперобщение, тогда у него привязанность к одному человеку спадет, и уже сейчас у него эта стадия понемногу наступает», — уточнил Мишин. По его расчетам, на реабилитацию уйдет от полугода до года.

Специалист рассказал, что до состояния стресса попугая может довести что угодно, от изменения условий содержания до ремонта в квартире или изменения семейного положения хозяина.

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