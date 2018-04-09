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Треть большого московского кольца достроят через два года

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Строительство трети Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».

По его словам, к этому времени построят участки «Хорошевская»–«Нижние Мневники», «Аминьевское шоссе»–«Проспект Вернадского» и «Проспект Вернадского»–«Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. На этих участках откроют 10 платформ из запланированных 31 станции. Восемь будут построены заново, еще две реконструируют.

Хуснуллин добавил, что в этом году планируется завершить строительство участка БКЛ «Петровский парк»–«Нижняя Масловка», а в 2019 году — участка «Авиамоторная»–«Лефортово».

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. Всего строительство Большой кольцевой линии разделено на семь участков. На линии будет 31 станция, протяженность кольца составит почти 70 километров.

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