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Три станции метро закроют на неделю

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Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда будут курсировать от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что на время закрытия данного участка фиолетовой ветки для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы, на которых можно будет добраться до станций «Выхино», «Кузьминки», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Интервал движения автобусов составит менее одной минуты.

Кроме того, так как для разгрузки станции метро «Выхино» пригородные электропоезда с 24 по 30 марта будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки, пассажирам обеспечат бесплатный проезд по разовым проездным документам от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал.

Кожуховская линия соединит семь районов на юго-востоке Москвы и позволит разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию. Всего на ней будет девять станций. Запустить ветку планируется уже в этом году: первым откроется юго-восточный участок от «Некрасовки» до «Косино», затем линию доведут до «Нижегородской улицы».

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