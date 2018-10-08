Три тысячи крыш отремонтировали в Москве

Крыши трех тысяч жилых многоквартирных домов отремонтировали в столице с 2015 года. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Работы велись по программе капитального ремонта. Специалисты постелили новое покрытие вместо старого, отремонтировали стыки плит покрытия, стропила, системы водостока, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Чердачные перекрытия металлических скатных крыш утеплили минераловатными плитами.

Кроме того, при комплексном ремонте рабочие заменяют ограждения, люки и выходы на чердак и кровлю. Стропила и деревянные конструкции пропитывают специальными составами для защиты от пожаров.

Столичная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с 2015 года. В ее рамках планируется отремонтировать более 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменить 112 тысяч лифтов.