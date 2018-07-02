Трио фанатов в кокошниках увековечили на гараже

На Окской улице в Москве появилось граффити, изображающее троих болельщиков в кокошниках, которые прославились, поедая хот-доги во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией. Фотографию своей работы художник под ником alexart214 опубликовал в Instagram.

На граффити, которое автор решил разместить на стене гаража, жующие фанаты изображены с флагом России на щеках. При этом на самом деле на правой стороне лица у них был нарисован не российский триколор, а флаг Испании. Российский флаг располагался на левой щеке.

Изображение фанатов в кокошниках приобрело популярность в сети еще во время матча и быстро стало мемом. Пользователи окрестили их главными героями встречи. Позже стало известно, что троицу пригласили на следующую игру национальной сборной как талисман команды.