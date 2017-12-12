Тропические дожди зальют Москву

Ливни обрушатся на Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Как сообщают синоптики, за два дня выпадет около половины месячной нормы осадков. Температура воздуха будет почти на десять градусов выше нормы, а уровень осадков составит 13-18 миллиметров. Причиной аномальной погоды станет влияние балканского циклона, который и принесет с собой тропические дожди.

«С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег», — отмечают в центре погоды.

Ожидается, что в субботу будет побит рекорд тепла для 16 декабря. Самая высокая температура этого дня была зафиксирована в 2006 году. Тогда столбики термометров поднялись до плюс 6,3 градуса.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Москве может полностью растаять до конца недели. В четверг по сравнению с предыдущим днем его высота уменьшилась на две трети.