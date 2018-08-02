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Тысячи гиацинтов помогли очистить московскую воду

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Более 11 тысяч растений водного гиацинта высадили с начала лета на столичных водных объектах для очистки воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосводостока», передает агентство «Москва».

Как пояснили в пресс-службе, растение использует для фотосинтеза углекислый газ, а с помощью корневой системы и листьев усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные углеводы, аминокислоты и другие вещества. Результаты исследований «Мосводостока» доказывают существенное снижение содержания вредных веществ в воде после высадки гиацинтов.

В этом году растение высадили более чем на 45 водных объектах Москвы. «С начала лета было высажено более 11 тыс. новых растений», — сообщили в пресс-службе.

Подобный способ первичной очистки сточных вод применяется «Мосводостоком» с 2001 года. Там отметили, что растение может быть использовано для выработки тепла, а его отработанная биомасса применяется как ценная пищевая добавка в рационе для крупного рогатого скота.

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