У безработного москвича украли восемь миллионов рублей в метро

Сотрудники столичной полиции ведут розыск подозреваемого в похищении денег у пассажира столичного метрополитена. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Обращение в полицию поступило вечером 25 декабря. Безработный мужчина 1969 года рождения рассказал, что следовал во время поездки от станции «Октябрьская» Кольцевой линии до станции «Шаболовская» Калужско-Рижской линии, и кто-то украл у него из рюкзака деньги.

Сумма ущерба оценивается в 120 тысяч долларов (более 8,2 миллиона рублей).