У Москвы появятся фирменные конфеты, которые поступят в продажу в сентябре, к празднованию 870-летия города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Рецепт выберут в ходе конкурса, а победитель получит миллион рублей. При этом, согласно условиям, он должен будет передать право на производство сладостей городу, а рецепт будет обнародован.

Заявки от производителей, желающих участвовать в конкурсе, принимаются до 20 июня по телефону 8 (499) 120-28-89 или по электронной почте (festival@torg.mos.ru). Далее до 19 июля отобранные участники должны будут прислать свои рецепты, из которых оставят пять лучших.

«Определять финалистов будут члены жюри. В состав войдут представители отрасли», — отмечается в сообщении.

Финалисты сделают пробные партии конфет и представят их горожанам на фестивале «Сладкое лето» из цикла «Московские сезоны», который пройдет с 20 июля по 6 августа. После дегустации москвичи определят победителя в ходе онлайн-голосования. Отдельный конкурс пройдет среди молодых дизайнеров и студентов творческих вузов, которым поручат разработать дизайн упаковки.

В конце 2015 года у столицы появился свой фирменный торт «Москва», который продается также в виде пирожных. С идеей сделать такой десерт выступили ведущие кондитеры города. Тогда в итоговом голосовани победил рецепт орехового торта со сгущенкой, также в числе финалистов были шоколадный с клубникой, миндальный с малиной, фисташковый с вишней и «Экзотический коктейль».