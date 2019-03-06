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Убегающих от лошадей фанатов сняли на видео

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Telegram-канал «МК: срочные новости» разместил видеозапись, на которой запечатлена толпа людей, бегущих по двору от конной полиции. Запись была опубликована во вторник, 12 марта.

По данным авторов публикации, инцидент произошел в городе Химки. Сообщается, что от полицейских убегали фанаты «Динамо» и «Спартака».

«В испанской Памплоне каждый год устраивают забег быков по улицам городка. В подмосковных Химках переняли опыт и устроили забег лошадей по дворам. Ну чем мы хуже?» — говорится в подписи к ролику.

Матч между футболистами «Динамо» и «Спартака» состоялся в воскресенье, 10 марта, на стадионе «Арена Химки». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

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