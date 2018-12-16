Уборка невидимого снега в Москве попала на видео

Жители российской столицы заметили на улицах города снегоуборочную технику, которая чистила дорогу без снега. Видеозапись происходящего была опубликована в четверг, 20 декабря, в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На кадрах видно, как вдоль эстакады медленно едет снегоуборщик с работающими лопастями, а вслед за ним — грузовик, в который должен падать снег. Где именно был снят ролик, не уточняется.

В декабре в сети появилась видеозапись, на которой запечатлены двое рабочих, небезопасно очищающих крышу московского дома от снега. Мужчины в касках сбрасывали лопатами снег, держась руками за кровельные ограждения.