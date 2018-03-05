Уборка снега в Москве стала непрерывной

В Москве продолжают очищать улицы от снега, работа ведется в непрерывном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«Всего в работах задействовано порядка десяти тысяч единиц специальной и снеговывозящей техники», — рассказал он. По словам чиновника, в ликвидации последствий снегопада участвуют 40 тысяч рабочих и 12 тысяч кровельщиков, которые очищают скатные крыши.

В ночь на 4 марта в Москве выпало от семи до девяти сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, в праздничные выходные в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

«Погоду вряд ли можно будет назвать комфортной. Дело в том, что столичный регион практически все выходные будет находиться вблизи малоподвижного атмосферного фронта, за счет этого нас ожидает преобладание облачной погоды, время от времени будет сыпать небольшой снег», — рассказывал специалист центра погоды «Фобос».

В начале следующей недели в столице ожидается небольшая оттепель: воздух прогреется до плюс двух градусов.