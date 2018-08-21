Учителям станут доплачивать за классное руководство

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выплате доплат в размере 12,5 тысячи рублей за классное руководство. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам мэра, с вопросом о классном руководстве к нему много раз обращались директора школ и педагоги.

«Они говорили, что все замечательно, но есть такая категория учителей как классный руководитель. Они испытывают дополнительную нагрузку и не до конца оценены городом и школой, тем не менее требуют огромного внимания, ответственности. И должен вам сказать, что сегодня подписал постановление правительства Москвы о доплате», — сказал мэр.

В апреле сообщалось, что по итогам первого квартала года средняя зарплата московских учителей составила 89 тысяч рублей. По словам руководителя столичного департамента образования Исаака Калины, некоторые учителя получают более 100 тысяч рублей.