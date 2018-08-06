Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Власти Москвы удивились рассказам о сексе в «Зарядье»

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Департамент безопасности Москвы намерен проверить сообщения о регулярных занятиях сексом в парке «Зарядье». Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» глава ведомства Владимир Черников.

«Что значит „участились“?», — удивился он.

О том, что в парке участились случаи, когда камеры наблюдения застают посетителей за занятиями любовью, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его мнению, это свидетельствует о том, что москвичи чувствуют себя в городе комфортно и безопасно.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пара занимается в сексом в парке в высокой траве. Ролик снят в светлое время суток. Судя по обстановке, это происходит неподалеку от ресторана «Зарядье».

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
Удивительное рядом
Самое интересное в программе Geek Picnic 2018
10 августа
«Диктатор? Что вы!»
Он создал лучшую театральную мастерскую в городе. Дмитрия Брусникина вспоминают ученики
9 августа
«Ждем более миллиона человек»
Все, что нужно знать о Дне Индии в Москве
9 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter