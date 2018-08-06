Власти Москвы удивились рассказам о сексе в «Зарядье»

Департамент безопасности Москвы намерен проверить сообщения о регулярных занятиях сексом в парке «Зарядье». Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» глава ведомства Владимир Черников.

«Что значит „участились“?», — удивился он.

О том, что в парке участились случаи, когда камеры наблюдения застают посетителей за занятиями любовью, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его мнению, это свидетельствует о том, что москвичи чувствуют себя в городе комфортно и безопасно.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пара занимается в сексом в парке в высокой траве. Ролик снят в светлое время суток. Судя по обстановке, это происходит неподалеку от ресторана «Зарядье».