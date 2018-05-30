Указатели в московском метро переведут на английский

В столичном метрополитене заменят всю навигацию до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях продублируют на английском языке. Кроме того, на выходах из метро разместят карты местности.

Как рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, обновление навигации в метро началось еще в 2016 году. К маю 2018 года указатели и схемы заменили на платформах 23 станций, а также в подуличных переходах и вестибюлях 111 станций.

Отмечается, что навигация в столичной подземке обновляется с учетом пожеланий горожан. Оставить свои пожелания по изменению навигации можно в разделе «Обратная связь» единого транспортного портала.

В апреле в московском метро появились схемы, на которых специальными значками отмечены главные места мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, на них можно увидеть стадион «Спартак», Большую спортивную арену «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр.