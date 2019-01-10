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Улицу в Москве перекрыли второй раз за неделю

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Ферганская улица на юго-востоке Москвы временно перекрыта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Улица Ферганская снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок», — говорится в сообщении.

Перекрытие стало вторым за неделю. Во вторник, 15 января, движение по этому участку закрыли из-за проседания грунта. Позднее во время ремонтных работ машины могли двигаться только по одной полосе.

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