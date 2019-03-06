Улыбнувшихся вооруженному москвичу полицейских сняли на видео

Telegram-канал «Мода в метро» разместил видеозапись из столичной подземки, на которой полицейская колонна пропустила вооруженного пассажира. Ролик был опубликован во вторник, 12 марта.

На записи видно, как на одной из станций метро парень идет по платформе мимо строящихся полицейских, у него из кармана выпадает предмет, напоминающий оружие. Однако никто из сотрудников правоохранительных органов не предпринимает никаких действий: многие из них улыбаются.

«Ни шагу без приказа, или наша полиция нас бережет», — говорится в подписи к ролику.