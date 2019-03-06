Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Улыбнувшихся вооруженному москвичу полицейских сняли на видео

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Telegram-канал «Мода в метро» разместил видеозапись из столичной подземки, на которой полицейская колонна пропустила вооруженного пассажира. Ролик был опубликован во вторник, 12 марта.

На записи видно, как на одной из станций метро парень идет по платформе мимо строящихся полицейских, у него из кармана выпадает предмет, напоминающий оружие. Однако никто из сотрудников правоохранительных органов не предпринимает никаких действий: многие из них улыбаются.

«Ни шагу без приказа, или наша полиция нас бережет», — говорится в подписи к ролику.

Читайте также
Самое читаемое
«Муж перецеловал почти 250 армян!»
Истории москвичей, которые живут в смешанном браке
7 марта
«Танцевала даже перед якудза»
Как школьная учительница из Москвы превратилась в знаменитую танцовщицу бурлеска
11 марта
«Скоро начнется самая движуха»
Как инновации изменят жизнь крупных мегаполисов: лекция эксперта Эдинбургского университета
6 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter