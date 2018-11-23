«Усыхающим» москвичам посоветовали больше пить

Работающим в офисах москвичам необходимо следить за водным балансом организма. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на обладательницу статуса «Московский врач», врача общей практики городской поликлиники №69 столичного департамента здравоохранения Ирину Шелгунову.

Она напомнила усредненные показатели: в день рекомендуется выпивать 2,5 литра воды. «Эта рекомендация актуальна и для сотрудников офисов — работающие системы климат контроля и обогреватели делают воздух суше, и организм в таких условиях быстрее теряет жидкость», — уточнила врач.

Одновременно Щелгунова предостерегла от излишнего употребления жидкости. По ее словам, это чревато проблемами с сердцем и почками. «Если есть сомнения относительно оптимального количества воды, которое необходимо именно вам, можно всегда проконсультироваться со своим лечащим врачом», — посоветовала она.