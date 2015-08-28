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Василий Уткин устроил охоту на хитрого водителя

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Футбольный комментатор Василий Уткин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен водитель, пытающийся скрыть номер своей машины.

На записи мужчина закрывает часть номерного знака серебристого Renault листом бумаги. Увидев, что его снимают, он выглядит растерянным. «Старался, старался... И застеснялся. (Потом закрыл, когда я убрал телефон. Милый)», — написал Уткин.

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Судя по географической метке записи, это произошло в центре Москвы — на улице Новый Арбат, которая входит в зону платной парковки. Вероятно, водитель таким образом хотел избежать необходимости оплачивать стоянку машины. По закону, за неоплаченную парковку предусмотрен штраф в размере 2500 рублей.

Как рассказывал инспектор «Московского паркинга» корреспонденту МОСЛЕНТЫ, чаще всего номера на машинах закрывают кусками бумаги или дисками. «Я видел и номера-перевертыши, и ненастоящие номера, которые на магните прикрепляются к обычному номеру. С такими мы сделать ничего не можем. Но могут сотрудники ГИБДД», — говорил он.

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