Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Ужесточение штрафов за превышение скорости объяснили заботой о москвичах

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час позволит сохранить жизни большего числа московских водителей. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Вопрос пересмотра этого лимита напрямую влияет на сохраненные жизни самих автомобилистов, пешеходов, детей, пассажиров городского транспорта», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что вероятность смертельного исхода при наезде на пешехода на скорости 80 километров в час составляет практически 100 процентов, что в два раза превышает вероятность гибели пешехода при аналогичном ДТП, произошедшем на скорости 60 километров в час.

Кроме того, существующий ныне порог приводит к неравномерному скоростному режиму на дорогах, что влечет за собой «раздражение водителей, агрессивное вождение и более высокую вероятность ДТП», добавили в дептрансе.

Ранее в пятницу стало известно, что МВД и Минтранс по поручению правительства подготовят предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД. В частности, ожидается, что будет возвращен штраф за превышение скорости на 10 километров в час. В настоящее время водителей штрафуют, если они превышают скорость более чем на 20 километров в час.

Читайте также
Самое читаемое
«Беспощадный перфекционизм изуродовал вещь»
Как выглядит персональный ад архитектора: отрывок из книги философа Ричарда Сеннета
13 декабря
«Простояла целый час на платформе, думала затопчут»
Очевидцы — о глобальном коллапсе в московском метро
11 декабря
«О таких вещах мы раньше даже не думали»
Зачем эти россияне строят дома для кошек и собак
10 декабря
«Я же не денег себе прошу»
Москвич решил разбить парк возле дома. У него все идет по плану
12 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter