Ужесточение штрафов за превышение скорости объяснили заботой о москвичах

Введение штрафов за превышение скорости на 10-20 километров в час позволит сохранить жизни большего числа московских водителей. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Вопрос пересмотра этого лимита напрямую влияет на сохраненные жизни самих автомобилистов, пешеходов, детей, пассажиров городского транспорта», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что вероятность смертельного исхода при наезде на пешехода на скорости 80 километров в час составляет практически 100 процентов, что в два раза превышает вероятность гибели пешехода при аналогичном ДТП, произошедшем на скорости 60 километров в час.

Кроме того, существующий ныне порог приводит к неравномерному скоростному режиму на дорогах, что влечет за собой «раздражение водителей, агрессивное вождение и более высокую вероятность ДТП», добавили в дептрансе.

Ранее в пятницу стало известно, что МВД и Минтранс по поручению правительства подготовят предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД. В частности, ожидается, что будет возвращен штраф за превышение скорости на 10 километров в час. В настоящее время водителей штрафуют, если они превышают скорость более чем на 20 километров в час.