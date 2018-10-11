В центре Москвы пройдут масштабные посадки

В конце октября в столичном районе Якиманка планируют высадить около 25 тысяч тюльпанов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Центрального административного округа.

«Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в районе Якиманка с 22 октября приступят к посадке луковиц тюльпанов. Планируется, что всего на территории района будет высажено 25 тысяч растений по 49 адресам», — рассказал собеседник агентства.

На указанной территории высадят желтые и фиолетовые бахромчатые тюльпаны, Дарвиновы гибриды желто-красные, сорта триумф бордовый, белый и желтый.