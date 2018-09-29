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В центре Москвы заметили бронированного разведчика

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По центральной улице Москвы — Тверской — проехала полицейская Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ). Видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

На записи видно, как машина на большой скорости маневрирует вреди потока. «На таких БРДМ полиция гоняет по Тверской», — говорится в сообщении канала.

БРДМ — традиционное название гусеничной или колесной боевой разведывательной машины специальной разработки в вооруженных силах СССР и стран постсоветского пространства. В полиции применяется БРДМ-2, броня на корпусе машины защищает от пуль стрелкового оружия и осколков. Главная особенность машины — очень высокая проходимость. БРДМ используется для разгона уличных беспорядков

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