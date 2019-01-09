В День влюбленных москвичи посмотрят на еду

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Московском зоопарке проведут массовые показательные кормления животных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Для животных приготовят специальные угощения с витаминами с учетом их индивидуальных особенностей.

«Полярным медведям дадут фигурный фруктовый лед с яблоками, грушами и ягодами; слонам — печенье с минеральными добавками, испеченное в форме сердец. А борнейским орангутанам и львинохвостым макакам устроят по-настоящему романтический завтрак. Они получат свежую клубнику», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Кормления будут организованы с 09:30 до 15:00.

Кроме того, на День всех влюбленных зоопарк приготовил подарок для супружеских пар. Те, кто поженились 14 февраля, смогут прийти в зоосад бесплатно, предъявив свидетельство о регистрации брака.