В домах по программе реновации появятся четырехкомнатные квартиры

Первый дом с четырехкомнатными квартирами в рамках программы реновации планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2019 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает агентство «Москва».

«В настоящее время у казенного предприятия „Управление гражданского строительства“ в стадии проектирования находятся дома, в которых возможно размещение четырехкомнатных квартир, если данные планировочные решения утвердятся, то ввод в эксплуатацию произведут не раньше второго полугодия 2019 года», — заявил он.

Программа реновации жилья утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов.

Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.