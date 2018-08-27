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В «Лужниках» нашли снаряд времен войны

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На территории олимпийского комплекса «Лужники» нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Как пояснили в полиции, снаряд обнаружили сотрудники коммунальных служб, когда проводили земляные работы. «Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей», — заявили в управлении.

Там добавили, что в ближайшее время боеприпас вывезут в безлюдное место и уничтожат.

Стадион «Лужники» открылся 31 июля 1956 года. В 2014 году началась его масштабная реконструкция к чемпионату мира по футболу 2018 года. Первый матч на обновленном стадионе прошел 11 ноября 2017 года. В ходе работ по благоустройству олимпийского комплекса также была приведена в порядок Лужнецкая набережная, завершена реставрация восьми фонтанов на Центральной площади, высажены более тысячи новых деревьев и 53 тысячи кустарников.

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