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В метро запустили обновленную «Москву»

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На Сокольнической линии московского метро запустили два новых восьмивагонных поезда «Москва-2019». Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новые поезда комфортнее и просторнее. «В них удобнее поручни и лучше тормозная система», — добавил он.

Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал ТАСС, что до конца мая подземка получит еще 10 таких составов. Все они будут курсировать по «красной» ветке.

Главным техническим отличием «Москвы-2019» от предыдущих моделей стала система электродинамического торможения до полной остановки, которая позволит поездам останавливаться плавнее и тише. Кроме того, в новых составах установили увеличенные электронные табло, на которых высвечиваются названия станций, и дополнительные поручни. Еще одним новшеством стали более мягкие сидения, отделанные антивандальной тканью.

По словам Ликсутова, всего в 2019 году столичному метрополитену передадут 69 поездов «Москва» различных модификаций.

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