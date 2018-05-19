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В московский детский сад пришла игуана

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На территории одного из детских садов московского района Северное Бутово обнаружили игуану длиной около метра. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«По предварительной информации, состояние животного удовлетворительное, предполагается, что оно сбежало у кого-то из дома. Спокойная, неагрессивная, 50-60 сантиметров в длину плюс хвост», — сказал собеседник агентства.

Сотрудник департамента уточнил, что животное заметили на дереве. Дети не пострадали, на игуане повреждений не заметили, ее отправили в центр передержки, где накормят и обеспечат необходимый уход.

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