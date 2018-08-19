В московских парках впервые за 10 лет заметили адмиралов

Бабочки-адмиралы впервые за десять лет вернулись в Москву. Энтомологи связывают это с увеличением количества скверов, парков и зеленых зон отдыха, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

«Адмирал довольно распространен в уголках нетронутой природы, но не в мегаполисах. Раньше увидеть в столице одну-две такие бабочки за лето считалось удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество», — отметили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Узнать адмиралов можно по характерным оранжевым полосам на крыльях. По словам ученых, если в городе сохранится теплая погода, жители смогут наблюдать бабочек до середины сентября. Эти насекомые — мигранты. Зимовать они улетают в южные края.

Ранее сообщалось, что из-за жаркого лета численность бабочек в столичном регионе увеличилась почти в два раза.